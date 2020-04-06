"Benim dileğimin ne olduğu belli"

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Adını Feriha Koydum ve Umutsuz Ev Kadınları gibi dizilerde rol alan 48 yaşındaki oyuncu Deniz Uğur'un dayısı Cem Bayer, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Uğur, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Takipçilerini önlem almaları konusunda da uyaran Uğur, "Kurallara harfiyen uymak bizim en önemli görevimiz şu an" şeklinde konuştu.

"Hepimizin canı çok yanıyor" diyen Uğur, konuyla ilgili şunları söyledi:

Pandemi bu kez ailemizden can aldı... Çocukluğumun kahramanı, kıymetlim, dünyanın en güzel insanı... Benim canım dayım Cem Bayer, bugün vefat etti. Maalesef yoğun bakımda koronavirüs teşhisi konulduğu gün kaybettik kendisini.

Uzaklarda olmak şu an çok ama çok acıtıyor... İznimiz olduğunda o muhteşem kişiliğine yakışır şekilde bütün saygımızla mezarı başında yad etmek sözümüz... Hepimizin canı çok yanıyor. İleri yaşta ve KOAH hastası olan dayım izole bir yerde, kendi çiftlik evinde yaşıyordu.

Lütfen ama lütfen, bir an bile akıllardan çıkmasın. En titiz şekilde önlem almak, kurallara harfiyen uymak bizim en önemli görevimiz şu an... Bu süreçten beraberce, sabırla, dikkatle, güçlü çıkmamızı diliyorum Allah’tan... Mekanın cennet olsun, seni çok seviyorum canım dayım.

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