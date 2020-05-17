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Mersin’de denize açıldığı şişme botunun havasının inmesi sonucu mahsur kalarak cep telefonu ile yardım isteyen Akgün Atasagün isimli genç, Deniz Polisi ekibince kurtarılarak sahile çıkartıldı.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, kendisine ait şişme botu ve üzerinde sörf ile İnönü Bulvarı Müftü Köprüsü kesiminden denize açılan Akgün Atasagün, yaklaşık 2 mil açıldı. Ancak, şişme botunun havasının inmesi sonucu denizde mahsur kalında 155'i arayıp yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine anında harekete geçen Deniz Polisi’ne ait deniz botu, kısa sürede mahsur kalan Akgün Atasagün’ün yanına ulaştı. Denizde mahsur kalınca korku ve panik yaşayan genç, deniz botuna alındı. Ekipte görevli polisler tarafından sakinleştirilen genç daha sonra sönen botu ile birlikte Yelken Kulübü kesiminde sahile çıkartıldı.

Denizde mahsur kaldığı yaklaşık 20 dakikalık sürede büyük korku ve panik yaşadığını belirten Akgün Atasagün, kısa sürede yanına yardıma koşan Deniz Polisi ekibine teşekkür etti.