Denizli'de çeşitli suçlardan aranan 18 hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT),"hırsızlık", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "dolandırıcılık", "kasten adam öldürme" gibi suçlardan haklarında hapis cezaları bulunan 18 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.5 ilçede eş zamanlı operasyonda yakalanan 18 kişi, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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