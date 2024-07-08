Denizli'de kan donduran olay, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde yaşandı.

SOHBET ETMEYE BAŞLADILAR Parkta oturan Osman Petem ile arkadaşları H.G. (27), R.G. (29) ve H.K. sohbet etmeye başladı.

İKİ ARKADAŞ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI DHA'da yer alan habere göre bir süre sonra Petem ile H.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

SİLAHLA GÖĞSÜNDEN VURDU Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K., yanındaki tabancayla Osman Petem'i göğsünden vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Petem, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Petem, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.