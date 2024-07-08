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        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli haberleri: Arkadaşlar parkta buluştu! Öldüren sohbet | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Arkadaşlar parkta buluştu! Öldüren sohbet!

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 33 yaşındaki Osman Petem, parkta tartıştığı arkadaşı 30 yaşındaki H.K. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, H.K. ile olay sırasında yanlarında olan 2 arkadaşını gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 16:14 Güncelleme: 08.07.2024 - 16:14
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        Arkadaşlar parkta buluştu! Öldüren sohbet!
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        Denizli'de kan donduran olay, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde yaşandı.

        SOHBET ETMEYE BAŞLADILAR

        Parkta oturan Osman Petem ile arkadaşları H.G. (27), R.G. (29) ve H.K. sohbet etmeye başladı.

        İKİ ARKADAŞ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere göre bir süre sonra Petem ile H.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        SİLAHLA GÖĞSÜNDEN VURDU

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K., yanındaki tabancayla Osman Petem'i göğsünden vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Petem, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Petem, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis, H.K. ile yanlarındaki H.G. ve R.G.'yi gözaltına aldı.

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