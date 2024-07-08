Arkadaşlar parkta buluştu! Öldüren sohbet!
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 33 yaşındaki Osman Petem, parkta tartıştığı arkadaşı 30 yaşındaki H.K. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, H.K. ile olay sırasında yanlarında olan 2 arkadaşını gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor
Denizli'de kan donduran olay, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde yaşandı.
SOHBET ETMEYE BAŞLADILAR
Parkta oturan Osman Petem ile arkadaşları H.G. (27), R.G. (29) ve H.K. sohbet etmeye başladı.
İKİ ARKADAŞ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
DHA'da yer alan habere göre bir süre sonra Petem ile H.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
SİLAHLA GÖĞSÜNDEN VURDU
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K., yanındaki tabancayla Osman Petem'i göğsünden vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Petem, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Petem, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, H.K. ile yanlarındaki H.G. ve R.G.'yi gözaltına aldı.