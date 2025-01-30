Denizli'de bıçaklı kavgada bir kişi öldü
Denizli'nin Çivril ilçesinde kavgada bıçaklanan kişi, hastanede yaşamını yitirdi.
Denizli'nin Çivril ilçesinde kavgada bıçaklanan kişi, hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Akpınar Mahallesi'ndeki bir gazinoda müşteriler Tamer Cura (26) ve E.K. arasında kavga çıktı.
Bıçaklanan Cura, ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Denizli Devlet Hastanesine sevk edilen Cura, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Jandarma, zanlı E.K'yi gözaltına aldı.
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