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        Denizli'de bıçaklı kavgada bir kişi öldü

        Denizli'nin Çivril ilçesinde kavgada bıçaklanan kişi, hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 15:05 Güncelleme: 30.01.2025 - 15:05
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        Denizli'de bıçaklı kavgada bir kişi öldü
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        Denizli'nin Çivril ilçesinde kavgada bıçaklanan kişi, hastanede yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Akpınar Mahallesi'ndeki bir gazinoda müşteriler Tamer Cura (26) ve E.K. arasında kavga çıktı.

        Bıçaklanan Cura, ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Denizli Devlet Hastanesine sevk edilen Cura, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Jandarma, zanlı E.K'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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