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        GÜNCELLEME 3 - Denizli'de devrilen işçi servisindeki 4 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 10:53 Güncelleme: 30.01.2025 - 10:53
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        GÜNCELLEME 3 - Denizli'de devrilen işçi servisindeki 4 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, bir cam fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Hasan Koyun idaresindeki 20 S 0547 plakalı midibüs, Irlıganlı Mahallesi'nde yol kenarındaki çöp kutusu ve beton aydınlatma direğine çarpıp devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada İlkay Tosun, Ramazan Gördü, Dilek Sarı ve Elif Karadağ hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

        Ambulansla hastanelere kaldırılan yaralılardan 9'u tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        - Vali Coşkun ve Belediye Başkanı Çavuşoğlu bilgi aldı

        Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kaza yerinde yetkililerden bilgi aldı.

        Vali Coşkun, gazetecilere kazanın sabah saat 08.25 sıralarında tek taraflı olarak meydana geldiğini söyledi.

        Çalışmalar tamamlandıktan sonra kazanın meydana geliş nedeniyle ilgili gerekli açıklamaların yapılacağını kaydeden Coşkun, şunları kaydetti:

        "Şu an ilk belirlemelere göre maalesef 4 vatandaşımızı kaybettik, 19 yaralımızın olduğunu tespit ettik. Tamamı hastanelere sevk edildi. Yaralı olan vatandaşlarımızın 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu bilgisini aldık. Bu kazanın nedeniyle ilgili arkadaşlarımız şu an sahada çalışmalarını yapıyor. Çalışmalar neticesinde kazanın nedeni ortaya çıkacak."

        Sürücü Hasan Koyun, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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