Serhat Akın'a silahlı saldırıda 2 sanığa tahliye! "Eskisi gibi yürüyebileceğim belli değil!" İstanbul'da, geçen yıl 27 Eylül'de, eski milli futbolcu Serhat Akın'a düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin davanın ilk duruşmasında, tutuklu 2 sanık tahliye edildi. Serhat Akın ise duruşmada, "Canlı yayında yayın yaptıktan sonra olay gerçekleşti. Eskisi gibi yürüyebileceğim belli değil. Bu ülkeye hizmet etmiş bir insanım. 3 ayda çektiğimi Allah kimseye yaşatmasın. Sanıklardan şikayetçiyim" diye konuştu

Demirören Haber Ajansı Giriş: 31.01.2025 - 15:10 Güncelleme: 31.01.2025 - 15:10 facebook

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