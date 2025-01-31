Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERLER: Serhat Akın'a silahlı saldırıda 2 sanığa tahliye | Son dakika haberleri

        Serhat Akın'a silahlı saldırıda 2 sanığa tahliye! "Eskisi gibi yürüyebileceğim belli değil!"

        İstanbul'da, geçen yıl 27 Eylül'de, eski milli futbolcu Serhat Akın'a düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin davanın ilk duruşmasında, tutuklu 2 sanık tahliye edildi. Serhat Akın ise duruşmada, "Canlı yayında yayın yaptıktan sonra olay gerçekleşti. Eskisi gibi yürüyebileceğim belli değil. Bu ülkeye hizmet etmiş bir insanım. 3 ayda çektiğimi Allah kimseye yaşatmasın. Sanıklardan şikayetçiyim" diye konuştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 15:10 Güncelleme: 31.01.2025 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda 2 sanığa tahliye!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da, eski milli futbolcu Serhat Akın, 27 Eylül 2024'te Beykoz'da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralanmıştı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıya ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanmıştı.

        6 SANIK İÇİN 20 YIL HAPİS İSTENMİŞTİ

        DHA'daki habere göre Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede 1'i firari 6 sanık hakkında 20 yıl hapis cezası talep edilmişti.

        SANIKLAR HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda açılan davada ilk duruşma bugün görüldü. 5'i tutuklu 1'i tutuksuz sanıklar Anadolu 23. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Serhat Akın ve taraf avukatları da katıldı.

        REKLAM

        "OSMAN İLE OZAN PARAYI BÖLÜŞTÜ"

        Duruşmada savunma yapan sanık İriş Torun, "Osman ve Ozan'ı, Aydos'tan alıp Esenyalı'ya götürdüm. O gün izinli olduğum için beraber alkol alalım dediler. Alkol aldıktan sonra bizim eve gittik. Osman bir süre sonra evden çıktı, geri geldiğinde elinde bir poşet parayla döndü. Paranın nereden geldiğini sorduğumda 'Adam vurduk' dediler.

        Şaka yaptığını düşündüm. Osman ile Ozan parayı bölüştü" dedi.

        'BU ÜLKEYE HİZMET ETMİŞ BİRİYİM'

        Müşteki Serhat Akın ise beyanında, "Canlı yayında yayın yaptıktan sonra olay gerçekleşti. Eskisi gibi yürüyebileceğim belli değil. Bu ülkeye hizmet etmiş bir insanım. 3 ayda çektiğimi Allah kimseye yaşatmasın. Sanıklardan şikayetçiyim" diye konuştu.

        TUTUKLU 2 SANIĞA TAHLİYE

        Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan İriş Torun ve Yunus Görecek'in tahliyesi karar verdi. Diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, firari sanık Hasan Şahin'in hakkında çıkarılan yakalama kararının devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Serhat Akın
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor | CANLI
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor | CANLI
        Nevzat Bahtiyar için itiraz! Savcı istinafa başvurdu
        Nevzat Bahtiyar için itiraz! Savcı istinafa başvurdu
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Kış geri dönüyor! Marmara dahil 4 bölgenin genelinde kar etkili olacak!
        Kış geri dönüyor! Marmara dahil 4 bölgenin genelinde kar etkili olacak!
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Aras Bulut İynemli'nin acı günü
        Aras Bulut İynemli'nin acı günü
        18 milyon Euro'luk karavana!
        18 milyon Euro'luk karavana!
        Yine sarı serum, yine ölüm
        Yine sarı serum, yine ölüm
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aşı karşıtlığı yüzünden beyin kanaması geçiren bebek entübe edildi
        Aşı karşıtlığı yüzünden beyin kanaması geçiren bebek entübe edildi
        Yemedik, içmedik, gezdik
        Yemedik, içmedik, gezdik
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        İstanbul'da 'altın' katliamı!
        İstanbul'da 'altın' katliamı!
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        ABD'deki uçak kazasında son gelişmeler neler?
        ABD'deki uçak kazasında son gelişmeler neler?
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!