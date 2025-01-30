Denizli'de bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı
Denizli'nin Çivril ilçesinde kavga ettiği kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Denizli'nin Çivril ilçesinde kavga ettiği kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Akpınar Mahallesi'nde Tamer Cura'nın (26) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan E.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Akpınar Mahallesi'ndeki bir gazinoda önceki gün E.K. ile Cura arasında kavga çıkmış, bıçakla yaralanan Tamer Cura kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, E.K. gözaltına alınmıştı.
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