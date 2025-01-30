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        Denizli'de bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

        Denizli'nin Çivril ilçesinde kavga ettiği kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 15:05 Güncelleme: 30.01.2025 - 15:05
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        Denizli'de bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı
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        Denizli'nin Çivril ilçesinde kavga ettiği kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Akpınar Mahallesi'nde Tamer Cura'nın (26) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan E.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Akpınar Mahallesi'ndeki bir gazinoda önceki gün E.K. ile Cura arasında kavga çıkmış, bıçakla yaralanan Tamer Cura kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, E.K. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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