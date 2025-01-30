Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        GÜNCELLEME - Denizli'de kayıp kadının komşusunun bahçesinde ölü bulunmasına ilişkin 2 şüpheli daha yakalandı

        Denizli'nin Çivril ilçesinde kaybolan kadının, komşusunun bahçesinde çuval içinde cesedinin bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 13:09 Güncelleme: 30.01.2025 - 13:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Denizli'de kayıp kadının komşusunun bahçesinde ölü bulunmasına ilişkin 2 şüpheli daha yakalandı
        ABONE OL

        Denizli'nin Çivril ilçesinde kaybolan kadının, komşusunun bahçesinde çuval içinde cesedinin bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çarşı Mahallesi'nde ikamet eden Serpil Girgin'in (54) komşusu U.A'nın bahçesinde ölü bulunmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

        Soruşturma kapsamında diğer komşu H.Ç. ile A.D. de gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        - Başsavcılık açıklaması

        Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Girgin'in 22 Ocak'tan bu yana kayıp olduğunun eşi tarafından 26 Ocak'ta kolluk kuvvetlerine bildirilmesi üzerine Çivril Cumhuriyet Başsavcılığınca konuyla ilgili derhal soruşturma işlemlerine başlandığı belirtildi.

        Açıklamada, "Yapılan soruşturma kapsamında maktulenin cesedi ikametine yakın bir yerde bulunmuştur. Soruşturma kapsamında şüpheliler U.A, H.Ç. ve A.D. hakkında gözaltı tedbiri uygulanmış olup, soruşturma tüm yönleriyle titiz bir şekilde devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

        Çarşı Mahallesi'nde komşusuna gitmek için evinden ayrılan Serpil Girgin'den bir daha haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmış, Girgin'in dün komşusu U.A'nın kaldığı evin bahçesinde çuval içinde cesedi bulunmuş, U.A. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        Korkuluk parçaları araçlara saplandı!
        Korkuluk parçaları araçlara saplandı!
        İklim değişikliği salmonella salgınlarını tetikleyebilir
        İklim değişikliği salmonella salgınlarını tetikleyebilir
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Genç kadın sevgilisinin evinde öldü!
        Genç kadın sevgilisinin evinde öldü!
        Eşini iple boğmuştu! "Mekanı cennet olsun" diyen katilin işte cezası!
        Eşini iple boğmuştu! "Mekanı cennet olsun" diyen katilin işte cezası!
        ‘The Odyssey’in galası Troya Müzesi’nde yapılsın
        ‘The Odyssey’in galası Troya Müzesi’nde yapılsın
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        "ABD'deki uçak kazasında uçakta Ruslar da vardı"
        "ABD'deki uçak kazasında uçakta Ruslar da vardı"
        Adını avcıların acı hikayelerinden aldı!
        Adını avcıların acı hikayelerinden aldı!
        MSB'den teğmenler açıklaması
        MSB'den teğmenler açıklaması
        İnşaat işçisinin kara kalem sevgisi!
        İnşaat işçisinin kara kalem sevgisi!
        İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak büyük protestolara yol açan kişi öldürüldü
        İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak büyük protestolara yol açan kişi öldürüldü
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Eren Elmalı yeniden alevlendi
        Eren Elmalı yeniden alevlendi

        Benzer Haberler

        Denizli'de bıçaklı kavgada bir kişi öldü
        Denizli'de bıçaklı kavgada bir kişi öldü
        Denizli'de işçileri taşıyan midibüs devrildi; 4 ölü, 19 yaralı (2)
        Denizli'de işçileri taşıyan midibüs devrildi; 4 ölü, 19 yaralı (2)
        GÜNCELLEME 3 - Denizli'de devrilen işçi servisindeki 4 kişi öldü, 19 kişi y...
        GÜNCELLEME 3 - Denizli'de devrilen işçi servisindeki 4 kişi öldü, 19 kişi y...
        GÜNCELLEME 2 - Denizli'de devrilen işçi servisindeki 4 kişi öldü, 19 kişi y...
        GÜNCELLEME 2 - Denizli'de devrilen işçi servisindeki 4 kişi öldü, 19 kişi y...
        GÜNCELLEME - Denizli'de devrilen işçi servisindeki 4 kişi öldü, 19 kişi yar...
        GÜNCELLEME - Denizli'de devrilen işçi servisindeki 4 kişi öldü, 19 kişi yar...
        Denizli'de devrilen işçi servisindeki 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        Denizli'de devrilen işçi servisindeki 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı