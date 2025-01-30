Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de devrilen işçi servisindeki 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 09:55 Güncelleme: 30.01.2025 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de devrilen işçi servisindeki 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, bir cam fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Hasan Çekiç idaresindeki midibüs, Irlıganlı Mahallesi'nde yol kenarındaki çöp kutusu ve beton aydınlatma direğine çarpıp devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'de uçak ile helikopter çarpıştı!
        ABD'de uçak ile helikopter çarpıştı!
        İşçi servisi devrildi! 4 can kaybı var!
        İşçi servisi devrildi! 4 can kaybı var!
        Suat Toktaş tutuklandı! Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz serbest bırakıldı
        Suat Toktaş tutuklandı! Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz serbest bırakıldı
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        Cani, oğluna böyle demiş... "Bugün annenizi öldüreceğim!"
        Cani, oğluna böyle demiş... "Bugün annenizi öldüreceğim!"
        Devler Ligi'nde gecenin sonuçları!
        Devler Ligi'nde gecenin sonuçları!
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Özel Hastane Yönetmeliği 'sil baştan' yenilendi
        Özel Hastane Yönetmeliği 'sil baştan' yenilendi
        Oğulları dünyaya geldi
        Oğulları dünyaya geldi
        Meta, Trump'a 25 milyon dolar tazminat ödeyecek
        Meta, Trump'a 25 milyon dolar tazminat ödeyecek
        Eğer Yeni Zelanda varsa, Eski Zelanda neresiydi?
        Eğer Yeni Zelanda varsa, Eski Zelanda neresiydi?
        İşçiye tayin dayatması yapılabilir mi?
        İşçiye tayin dayatması yapılabilir mi?
        Kral Şarlman'ın soyundan geliyor
        Kral Şarlman'ın soyundan geliyor
        Sağlıklı bir uyku için bu yöntemleri uygulayın!
        Sağlıklı bir uyku için bu yöntemleri uygulayın!
        3 il için sağanak yağmur uyarısı! Sis, buzlanma ve çığ uyarısı
        3 il için sağanak yağmur uyarısı! Sis, buzlanma ve çığ uyarısı
        3 gündür aranıyordu, çuval içinde komşusunun bahçesinde bulundu
        3 gündür aranıyordu, çuval içinde komşusunun bahçesinde bulundu
        Reinildo için yoğun mesai!
        Reinildo için yoğun mesai!
        AB: Rusya 2028 itibarıyla saldırabilir
        AB: Rusya 2028 itibarıyla saldırabilir
        Ahmed Şara geçici dönem başkanlığını üstlendi
        Ahmed Şara geçici dönem başkanlığını üstlendi
        Trump döneminde piyasa nasıl olacak?
        Trump döneminde piyasa nasıl olacak?

        Benzer Haberler

        Denizli'de işçileri taşıyan midibüs devrildi; 4 ölü
        Denizli'de işçileri taşıyan midibüs devrildi; 4 ölü
        Denizli'de işçileri taşıyan midibüsü devrildi; 4 ölü
        Denizli'de işçileri taşıyan midibüsü devrildi; 4 ölü
        Kayıp kadının komşusunun bahçesinde çuval içinde cesedi bulundu
        Kayıp kadının komşusunun bahçesinde çuval içinde cesedi bulundu
        Denizli'de kayıp kadının, komşusunun bahçesindeki çuvalda cesedi bulundu
        Denizli'de kayıp kadının, komşusunun bahçesindeki çuvalda cesedi bulundu
        Denizli'de 2 gün önce kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı
        Denizli'de 2 gün önce kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı
        Yangında 3 çocuğunu kurtaran Suriyeli Esraa'nın cenazesi ülkesine gönderile...
        Yangında 3 çocuğunu kurtaran Suriyeli Esraa'nın cenazesi ülkesine gönderile...