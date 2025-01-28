Denizli'de 2 gün önce kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

Girgin'in 11 yıllık evli olduğu ve çocuğu bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ve polis, Girgin için arama çalışması başlattı.

Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi'nde oturan 54 yaşındaki Serpil Girgin, 2 gün önce komşusuna gitmek üzere evinden ayrıldı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde 2 gün önce evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan kadın için arama çalışması başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.