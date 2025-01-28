Denizli'de 2 gün önce kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı
Denizli'nin Çivril ilçesinde 2 gün önce evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan kadın için arama çalışması başlatıldı.
Denizli'nin Çivril ilçesinde 2 gün önce evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan kadın için arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi'nde oturan 54 yaşındaki Serpil Girgin, 2 gün önce komşusuna gitmek üzere evinden ayrıldı.
Eve dönmeyen eşinden haber alamayan Mustafa Girgin, kendi imkanlarıyla karısını aradı. Eşine ulaşamayan Girgin, durumu polise bildirdi.
Jandarma ve polis, Girgin için arama çalışması başlattı.
Girgin'in 11 yıllık evli olduğu ve çocuğu bulunmadığı öğrenildi.
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