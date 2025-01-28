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        Denizli'de 2 gün önce kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

        Denizli'nin Çivril ilçesinde 2 gün önce evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan kadın için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 21:33 Güncelleme: 28.01.2025 - 21:33
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        Denizli'de 2 gün önce kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı
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        Denizli'nin Çivril ilçesinde 2 gün önce evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan kadın için arama çalışması başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi'nde oturan 54 yaşındaki Serpil Girgin, 2 gün önce komşusuna gitmek üzere evinden ayrıldı.

        Eve dönmeyen eşinden haber alamayan Mustafa Girgin, kendi imkanlarıyla karısını aradı. Eşine ulaşamayan Girgin, durumu polise bildirdi.

        Jandarma ve polis, Girgin için arama çalışması başlattı.

        Girgin'in 11 yıllık evli olduğu ve çocuğu bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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