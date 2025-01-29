Kayıp kadının komşusunun bahçesinde çuval içinde cesedi bulundu

DENİZLi'nin Çivril ilçesinde geçen pazar günü "Komşuya gidiyorum" diyerek evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Serpil Girgin'in (54), bugün evine yaklaşık 50 metre mesafedeki komşusunun evinin bahçesinde çuval içerisinde cansız bedeni bulundu.

Çarşı Mahallesi'nde 2032 sokakta oturan Serpil Girgin, geçen pazar günü "Komşuya gidiyorum" diyerek, evden ayrıldı. Akşam olmasına rağmen eşinin evine dönmediğini gören eşi Mustafa Girgin, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri ihbar üzerine çalışma başlattı. Mahalledeki MOBESE ve diğer güvenlik kamera kayıtları incelendi. Ancak Serpil Girgin'e ait herhangi bir ize rastlanmadı.

KOMŞUSUNUN BAHÇESİNDEKİ ÇUVAL İÇERİSİNDE CESEDİ BULUNDU

Bunun üzerine polis ekipleri eşine "Komşuya gidiyorum" demesi üzerine evinin bulunduğu 2032 sokağa yoğunlaştı. Sokaktaki evlerin bahçesinde inceleme yapan polis ekipleri Girgin'in evine yaklaşık 50 metre mesafedeki komşusunun evinin bahçesinde bir çuval fark etti. Çuvalın içine bakan polis ekipleri kayıp olan Girgin'in cesedini buldu.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, kayıp olarak aranırken, cesedi bulunan Girgin'in cesedi olay yerinde inceleme yapılmasının ardından otopsi için Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Girgin'in cesedinin bulunduğu ev sahibi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, Girgin'in neden, nasıl ve kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünün belirlenebilmesi amacıyla çalışma başlattı. Girgin'in ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonrası belli olacak.