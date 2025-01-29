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        Denizli'de kayıp kadının, komşusunun bahçesindeki çuvalda cesedi bulundu

        Denizli'nin Çivril ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan kadının, komşusunun bahçesinde çuval içinde cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 18:26 Güncelleme: 29.01.2025 - 18:26
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        Denizli'de kayıp kadının, komşusunun bahçesindeki çuvalda cesedi bulundu
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        Denizli'nin Çivril ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan kadının, komşusunun bahçesinde çuval içinde cesedi bulundu.

        Çarşı Mahallesi'ndeki evinden pazar günü komşusuna gitmek için ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Serpil Girgin'i (54) arama çalışmalarına bugün de devam edildi.

        Polis ekipleri, Girgin'in karşı komşusunun bahçesinde bir çuval fark etti. İncelenen çuvalda kadının cesedi bulundu. Evin sahibi polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Girgin'in cesedi, otopsi için Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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