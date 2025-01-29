Denizli'de kayıp kadının, komşusunun bahçesindeki çuvalda cesedi bulundu

Polis ekipleri, Girgin'in karşı komşusunun bahçesinde bir çuval fark etti. İncelenen çuvalda kadının cesedi bulundu. Evin sahibi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çarşı Mahallesi'ndeki evinden pazar günü komşusuna gitmek için ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Serpil Girgin'i (54) arama çalışmalarına bugün de devam edildi.

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