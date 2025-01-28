Yangında 3 çocuğunu kurtaran Suriyeli Esraa'nın cenazesi ülkesine gönderilecek

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir evde sobadan çıkan yangında iki çocuğunu evden çıkartıp, 1 yaşındaki bebeğini de 4’üncü katın penceresinden çevredekilerin açtığı battaniyeye atarak kurtardıktan sonra hayatını kaybeden Suriye uyruklu Esraa Alola'nın (26) cenazesinin memleketi Suriye'ye gönderilecek. Yangında vücudunda hafif yanıklarla kurtulan Ayan bebeğin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Hürriyet Mahallesi, Yunus Emre Caddesi'ndeki 5 katlı bir binanın 4'üncü katındaki 5 kişilik Suriyeli ailenin oturduğu dairede, dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Sobadan sıçrayan kıvılcımdan çıkan yangında alevler, kısa sürede tüm evi sardı. Esraa Alola, çocuklarından Kevser Jebbi (7) ve Fatıma Jebbi'yi (9), evden çıkardı. İki kardeş aşağı inip, komşulardan yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada alevlerin sardığı odada uyuyan 1 yaşındaki bebeği Ayan Jebbi'yi kucağına alan Alola, onu battaniyeye sarıp, dairenin penceresinden vatandaşların açtığı battaniyeye bıraktı. Alola, bir süre sonra yoğun dumandan etkilenerek bayıldı. Gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak alevlere müdahale edip, yangını yarım saatte söndürdü. Ardından eve giren itfaiye ekipleri Esraa Alola'nın cesediyle karşılaştı.

Acil sağlık ekibi ise annesinin aşağıya atarak hayatını kurtardığı Ayan bebeğin vücudunda hafif yanıklar olduğunu belirleyip, tedavisi için Denizli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Savcı ve polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası dumandan zehirlendiği belirlenen Esraa Alola'nın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

CENAZESİ EŞİNE TESLİM EDİLDİ

Esraa Alola'nın cenazesi, yapılan otopsinin ardından yangın sırasında evde olmadığı öğrenilen eşi Abdulbasett Jebbi'ye (36) teslim edildi. Alola'nın cenazesinin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nden alınacak izin belgelerinin ardından toprağa verilmek üzere Suriye'ye götürüleceği bildirildi.

Öte yandan, tüm eşyaları yanan Jebbi ailesinin kullanılamayacak durumdaki evine gelen yakınları temizlik yaptı.

Jebbi ailesinin yakını Muhammed Jebbi, acılarının büyük olduğunu söyledi. Mira Jebbi (14) ise "Yengem Esraa Alola, yangından hemen önce banyodan çıkmıştı. Çocuklarını kurtardı ama kendisi dumandan zehirlenip, öldü. Üzgünüz" diye konuştu.