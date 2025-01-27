Motosikletin önünü kaldıran sürücüye 48 bin lira ceza

Pamukkale ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), paylaşımları nedeniyle sosyal medyada 'Tek teker' olarak bilinen Abdullah A.'nın kullandığı motosikletin kara yolunda önünü kaldırıp, trafiği tehlikeye soktuğunu belirledi. Abdullah A., gözaltına alındı. Trafiği tehlikeye soktuğu gerekçesiyle Abdullah A.'ya 48 bin 378 lira para cezası kesilirken ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

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