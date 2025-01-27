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        Motosikletin önünü kaldıran sürücüye 48 bin lira ceza

        DENİZLİ'de kullandığı motosikletin önünü kaldırıp, trafiği tehlikeye sokan Abdullah A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 17:42 Güncelleme: 27.01.2025 - 17:45
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        Motosikletin önünü kaldıran sürücüye 48 bin lira ceza
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        DENİZLİ'de kullandığı motosikletin önünü kaldırıp, trafiği tehlikeye sokan Abdullah A., gözaltına alındı. Abdullah A.'nın ehliyetine el konulup, 48 bin 378 lira ceza kesildi.

        Pamukkale ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), paylaşımları nedeniyle sosyal medyada 'Tek teker' olarak bilinen Abdullah A.'nın kullandığı motosikletin kara yolunda önünü kaldırıp, trafiği tehlikeye soktuğunu belirledi. Abdullah A., gözaltına alındı. Trafiği tehlikeye soktuğu gerekçesiyle Abdullah A.'ya 48 bin 378 lira para cezası kesilirken ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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