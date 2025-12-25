Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de ağaca çarpan pikaptaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Denizli'nin Kale ilçesinde pikabın yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 23:48 Güncelleme: 25.12.2025 - 23:48
        Denizli'de ağaca çarpan pikaptaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Denizli'nin Kale ilçesinde pikabın yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        M.D. (44) idaresindeki 20 DH 747 plakalı pikap Denizli-Muğla kara yolunda yoldan çıkarak ağaca çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçta sıkışan sürücü M.D. ile yanındaki Hüseyin Kızıloğlan (70) ekipler tarafından çıkarıldı.

        Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kızıloğlan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

