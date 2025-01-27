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        Kayak yaparken kaza geçiren astsubay, toprağa verildi

        ERZİNCAN'da Ergan Kayak Merkezi'nde kayak yaparken kaza geçirip, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Astsubay Çavuş Muharrem Abban (23), memleketi Denizli'de düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 17:45 Güncelleme: 27.01.2025 - 17:50
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        Kayak yaparken kaza geçiren astsubay, toprağa verildi
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        ERZİNCAN'da Ergan Kayak Merkezi'nde kayak yaparken kaza geçirip, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Astsubay Çavuş Muharrem Abban (23), memleketi Denizli'de düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

        Olay, önceki gün öğle saatlerinde Erzincan'daki Ergan Kayak Merkezi'nde meydana geldi. Profesyonel kayak yapan Astsubay Çavuş Muharrem Abban, arkadaşlarıyla birlikte kayarken düştü. Hastaneye kaldırılan Abban, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Muharrem Abban için bugün memleketi Denizli'de askeri tören düzenlendi. Hilal Camii'nde düzenlenen törene; Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 11’inci Komando Tugay Komutan Vekili Albay Ertan Dabi, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Erzincan 3’uncu Ordu Komutanlığı'nda görevli Astsubay Çavuş Muharrem Abban'ın görev arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı. Cenazede Abban'ın babası Mustafa Abban ve annesi Çiğdem Abban'ı yakınları teselli etmeye çalıştı.

        Astsubay Çavuş Muharrem Abban'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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