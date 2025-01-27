Kayak yaparken kaza geçiren astsubay, toprağa verildi

Muharrem Abban için bugün memleketi Denizli'de askeri tören düzenlendi. Hilal Camii'nde düzenlenen törene; Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 11’inci Komando Tugay Komutan Vekili Albay Ertan Dabi, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Erzincan 3’uncu Ordu Komutanlığı'nda görevli Astsubay Çavuş Muharrem Abban'ın görev arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı. Cenazede Abban'ın babası Mustafa Abban ve annesi Çiğdem Abban'ı yakınları teselli etmeye çalıştı.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Erzincan'daki Ergan Kayak Merkezi'nde meydana geldi. Profesyonel kayak yapan Astsubay Çavuş Muharrem Abban, arkadaşlarıyla birlikte kayarken düştü. Hastaneye kaldırılan Abban, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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