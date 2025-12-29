Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de yem karma makinesine kapılan kişi hayatını kaybetti

        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kendisini yem karma makinesinin şaftına kaptıran kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 17:51 Güncelleme: 29.12.2025 - 17:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de yem karma makinesine kapılan kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kendisini yem karma makinesinin şaftına kaptıran kişi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Mustafa Ali Sönmez (26), Dodurga Mahallesi'nde dengesini kaybedip yem karma makinesinin şaftına kapıldı.

        Yardıma gelen yakınlarının ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Sönmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Beşiktaş'tan 3 isim için yoğun mesai!
        Beşiktaş'tan 3 isim için yoğun mesai!
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        Zelenskiy: Barış planı 15 yıl güvenlik garantisi içeriyor
        Zelenskiy: Barış planı 15 yıl güvenlik garantisi içeriyor
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları

        Benzer Haberler

        Tır ile otomobilin çarpıştığı kazada tır yan yattı; 2 yaralı
        Tır ile otomobilin çarpıştığı kazada tır yan yattı; 2 yaralı
        Türkiye'nin ceviz başkenti Denizli'de ceviz fidanı dağıtımı başladı
        Türkiye'nin ceviz başkenti Denizli'de ceviz fidanı dağıtımı başladı
        Merkezefendi Belediyesi şehit acının ardından konseri iptal etti
        Merkezefendi Belediyesi şehit acının ardından konseri iptal etti
        Denizli'de 5 araçlı zincirleme trafik kazasında yaralanan sürücü kurtarılma...
        Denizli'de 5 araçlı zincirleme trafik kazasında yaralanan sürücü kurtarılma...
        Skandal terör paylaşımları Pamukkale Üniversitesini karıştırdı
        Skandal terör paylaşımları Pamukkale Üniversitesini karıştırdı
        Merkezefendi'de Hayvan Bakım Evi Ve Rehabilitasyon Merkezi hayata geçiyor
        Merkezefendi'de Hayvan Bakım Evi Ve Rehabilitasyon Merkezi hayata geçiyor