Denizli'de yem karma makinesine kapılan kişi hayatını kaybetti
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kendisini yem karma makinesinin şaftına kaptıran kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Ali Sönmez (26), Dodurga Mahallesi'nde dengesini kaybedip yem karma makinesinin şaftına kapıldı.
Yardıma gelen yakınlarının ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Sönmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
