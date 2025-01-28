3'ÜNCÜ Lig 4'üncü Grup'ta yeni teknik direktörü Kürşat Taş yönetiminde çıktığı ilk maçta evinde Bursa Nilüfer'i 1-0 yenen Denizlispor, kümede kalma yolunda ilk adımı attı. Kürşat Taş, uzun süredir kazanamamanın vermiş olduğu olumsuz etkiyi ortadan kaldırdıklarını belirterek, "Bu sorundan hızlı bir dönüş yapmamız gerekiyordu. 3 gün takımla antrenman yapıp maça çıktık. Genç kadromuza yaptığımız dokunuşlarla bir nebze olsun sorunlara neşter vurduk. Gökhan Süzen'in kadromuza katılmasıyla, takımın ağabey pozisyonundaki eksikliği giderdik. Denizlispor'u ligde tutma adına ilk adımı attık. Kısa zamanda bulunduğumuz konumdan çıkmak istiyoruz" dedi.

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