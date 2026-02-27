Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Denizli'de ziyaretlerde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Denizli'de ziyaretlerde bulundu.



Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından kentte inşa edilecek konutların hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimi programının ardından Denizli Valiliğine geçen Kacır, Vali Yavuz Selim Köşger ve protokol üyelerince karşılandı.



Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kacır, Vali Köşger'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Kacır, daha sonra Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda esnafı ziyaret etti.



AK Parti İl Başkanlığına giden Kacır, İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ile görüşüp burada partililerle bir araya geldi.​​​​​​​



Ziyaretlerde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili ile davetliler katıldı.​​​​​​​

