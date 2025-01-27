Denizli'de evde çıkan yangında anne öldü, 3 çocuğu yaralandı

Yangın anını anlatan 13 yaşındaki Ahmet Sevim, "Biz sesler duyup yangın yerine gittiğimizde çocuklar 'Yangın var.' diye bağırıyordu. Anne küçük çocuğunu battaniyeye sarmış, camdan atmaya çalışıyordu. O sırada kadın bayıldı çocuk aşağıya açılan battaniyenin üzerine düştü." dedi.

Dumandan etkilenen ve vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar olan çocuklar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Evdeki çocuklar Kevser Jebbi (7) ile Fatıma Jebbi (9) kendi imkanlarıyla kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki 4 katlı binanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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