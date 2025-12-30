Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'nin ihracatını ev tekstili sırtlıyor

        Ev tekstilinde kilogram başı ortalama 12 dolarlık ihracat değerine ulaşan Denizli, bu sektörde katma değerli üretim gücünü ortaya koyuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 11:39 Güncelleme: 30.12.2025 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'nin ihracatını ev tekstili sırtlıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ev tekstilinde kilogram başı ortalama 12 dolarlık ihracat değerine ulaşan Denizli, bu sektörde katma değerli üretim gücünü ortaya koyuyor.

        Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, AA muhabirine, Denizli'nin ev tekstili ağırlıklı üretim ve ihracat gerçekleştiren bir şehir olduğunu söyledi.

        Bu yılın 11 aylık döneminde ülke genelindeki tekstil ve konfeksiyon ihracatının geçen yıla oranla yüzde 4,8 azalarak 24 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini hatırlatan Memişoğlu, aynı dönemde Denizli'nin tekstil ve konfeksiyon ihracatının ise yüzde 2,7 düşüşle 1 milyar 257 milyon dolar olduğunu ifade etti.

        Memişoğlu, küresel ölçekte talep daralmalarının yoğun olduğu bir yılda Denizli'den yapılan ihracat performansının Türkiye geneline kıyasla daha iyimser bir tablo sunduğunu kaydetti.

        Ev tekstilindeki güçlü konumlarını koruduklarına işaret eden Memişoğlu, şöyle konuştu:

        "Havlu, bornoz ve nevresimde Türkiye liderliğimiz devam ediyor. Bu alandaki üretimin yaklaşık yüzde 90'ı Denizli'de gerçekleştiriliyor. Ayrıca, ev tekstilinde gerçekleştirdiğimiz ihracat da önemli. Bu yılın 11 aylık döneminde 130 milyon dolarlık bornoz, 410 milyon dolarlık havlu ve 250 milyon dolarlık nevresim ihracatımız oldu.

        İhracat birim fiyatlarına baktığımızda katma değerli üretim başarısını yakaladığımızı söyleyebiliriz. Şu anda havluda 9,70 dolar gibi bir kilogram fiyatımız var. Bornozda bu yaklaşık 15 doları buluyor, nevresim grubunda ise 10,5 dolar civarında bir fiyat var. Bu üç ihracat grubuna baktığımızda kilogram başı 12 dolar dış satım ortalamaya ulaştık. Tekstil sektörünün hem istihdam dostu olması hem katma değerli ihracat sayılabilmesi, özellikle yakın coğrafyalarda kendi markalarımızla mal satabilmemiz açısından daha fazla desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz."

        Memişoğlu, Türkiye ihracatının kilogram başı 1,56 dolar olduğu bir yerde Denizli'nin ev tekstili ihracatının "katma değerli" sayılabildiğini dile getirdi.

        Denizli'nin tekstil ve hazır giyim ihracatının yıllık yaklaşık 1,4 milyar dolar seviyelerinde olduğunu anlatan Memişoğlu, "Önümüzdeki dönemde bu rakamın artırılması için yaptığımız çalışmalar var. İnşallah bu çabaları göstereceğiz. Devletimiz de bize yardımcı olursa tekrar eski rakamlarımızın üstüne koyabilme, artırma fırsatı bulabileceğimizi düşünüyorum. 'Turkish Towels' programı özellikle havlu ihracatı için çok önemli. Burada bir sertifikasyon sürecine başlamak üzereyiz. Bu sertifikasyon süreciyle inşallah rakamlarımızı daha da artıracağız." diye konuştu.

        DENİB Başkanı Memişoğlu, yeni yılda katma değerli ürün ihracatını artırmayı, alternatif pazarlarda daha fazla yer almayı ve Avrupa pazarında rekabet güçlerini korumayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şehitlerimize son görev
        Şehitlerimize son görev
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Erden Timur tutuklandı
        Erden Timur tutuklandı
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Trump'tan Fed başkanına dava tehdidi
        Trump'tan Fed başkanına dava tehdidi

        Benzer Haberler

        NASA'dan 4 güvenlik açığını bulan Denizlili Hasan'a teşekkür mektubu
        NASA'dan 4 güvenlik açığını bulan Denizlili Hasan'a teşekkür mektubu
        Kale Belediyesinden ihtiyaç sahibi vatandaşlara Sosyal Market desteği
        Kale Belediyesinden ihtiyaç sahibi vatandaşlara Sosyal Market desteği
        Fabrikalara dadanan suç örgütü kasaları spiral makinesiyle patlattı
        Fabrikalara dadanan suç örgütü kasaları spiral makinesiyle patlattı
        Beyağaç Belediyesi Halı Saha Turnuvasında şampiyon belli oldu
        Beyağaç Belediyesi Halı Saha Turnuvasında şampiyon belli oldu
        Engelsiz yazar okuyucularıyla bir araya geldi
        Engelsiz yazar okuyucularıyla bir araya geldi
        Denizli'de yem kırma makinesinde çalışma yapan 26 yaşındaki genç şafta takı...
        Denizli'de yem kırma makinesinde çalışma yapan 26 yaşındaki genç şafta takı...