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        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji'den 3 il için sağanak yağmur uyarısı! Sis, buzlanma ve çığ uyarısı - 30 Ocak Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 3 il için sağanak yağmur uyarısı! Sis, buzlanma ve çığ uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; İzmir, Muğla ve Aydın çevreleri yağmurlu diğer bölgeler sisli ve puslu olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeyi sürdürecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 07:23 Güncelleme: 30.01.2025 - 07:48
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        3 il için sağanak yağmur uyarısı! Sis, buzlanma ve çığ uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ege'nin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 16°

        Ankara

        Güneşli 13°

        İzmir

        Yağmurlu 17°

        Antalya

        Güneşli 16°

        Trabzon

        Güneşli 14°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 15°

        Adana

        Güneşli 20°

        Diyarbakır

        Güneşli 14°

        Gaziantep

        Güneşli 15°

        Ağrı

        Güneşli -2°

        Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        SİS UYARISI

        Marmara Bölgesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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