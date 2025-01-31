Kale Kaymakamı Gürbüz muhtarlarla buluştu

Bu amaç doğrultusunda muhtarla bir araya geldiklerini aktaran Gürbüz, "Muhtarlarımızla sürekli iletişim içerisindeyiz. Kurum amirlerimizin de katıldığı toplantıda mahalledeki vatandaşlarımızın istek ve taleplerini dinliyoruz." ifadelerini kullandı.

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