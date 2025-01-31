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        Kale Kaymakamı Gürbüz muhtarlarla buluştu

        Kale Kaymakamı Burak Gürbüz, muhtarlarla istişare toplantısında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 11:35 Güncelleme: 31.01.2025 - 11:35
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        Kale Kaymakamı Gürbüz muhtarlarla buluştu
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        Kale Kaymakamı Burak Gürbüz, muhtarlarla istişare toplantısında bir araya geldi.

        Kale Halk Eğitim Merkezindeki toplantıda konuşan Gürbüz, ilçenin sorun ve ihtiyaçlarını doğru belirleyip çözüm üretmek istediklerini belirtti.

        Bu amaç doğrultusunda muhtarla bir araya geldiklerini aktaran Gürbüz, "Muhtarlarımızla sürekli iletişim içerisindeyiz. Kurum amirlerimizin de katıldığı toplantıda mahalledeki vatandaşlarımızın istek ve taleplerini dinliyoruz." ifadelerini kullandı.

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