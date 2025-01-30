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        Eğlence merkezi çıkışında bıçaklı kavga; 1 ölü

        DENİZLİ'ninÇivril ilçesinde bir eğlence merkezinde başlayıp, dışarı taşan kavgada kasığından bıçaklanan Tamer Cura (28), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 17:45 Güncelleme: 30.01.2025 - 17:50
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        Eğlence merkezi çıkışında bıçaklı kavga; 1 ölü
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        DENİZLİ'ninÇivril ilçesinde bir eğlence merkezinde başlayıp, dışarı taşan kavgada kasığından bıçaklanan Tamer Cura (28), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 02.00 sıralarında Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Eğlence merkezine giden evli, bir çocuk babası Tamer Cura ile başka bir müşteri grubu arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Çalışanlar iki tarafı da dışarı çıkardı. Eğlence merkezinin çıkışında diğer müşteri grubundan Emrullah K. (21), Cura'yı kasığından bıçaklayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tamer Cura, ambulansla önce Çivril Devlet Hastanesi ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Cura, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Tamer Cura'nın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli Emrullah K., jandarma ve polisin ortak operasyonu ile yakalanırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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