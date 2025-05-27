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        Denizli'de çevreyi rahatsız eden sürücüye para cezası

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobilinde abartı egzoz takılı olan sürücüye 9 bin 267 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 13:39 Güncelleme: 27.05.2025 - 13:39
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        Denizli'de çevreyi rahatsız eden sürücüye para cezası
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobilinde abartı egzoz takılı olan sürücüye 9 bin 267 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevreyi rahatsız ettiği belirtilen otomobili durdurdu.

        Ekiplerce yapılan incelemede, araçta abartı egzoz olduğu tespit edildi.

        Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "mevzuata uygun olmayan teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması" maddesine istinaden 9 bin 267 lira idari ceza uygulandı.

        Ayrıca otomobil trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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