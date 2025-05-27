Denizli'de çevreyi rahatsız eden sürücüye para cezası

Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "mevzuata uygun olmayan teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması" maddesine istinaden 9 bin 267 lira idari ceza uygulandı.

Ekiplerce yapılan incelemede, araçta abartı egzoz olduğu tespit edildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobilinde abartı egzoz takılı olan sürücüye 9 bin 267 lira ceza uygulandı.

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