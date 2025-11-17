Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 23:00 Güncelleme: 17.11.2025 - 23:00
        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

        S.T'nin kullandığı 34 DPB 653 plakalı otomobil, Selçukbey Mahallesi Ali Marım Bulvarı'nda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Simge Bayram'a (26) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayram, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Öte yandan özel bir hastanede fizyoterapist olarak çalıştığı öğrenilen Bayram'ın, bulvar üzerinde direksiyon dersi verilen alana ulaşmaya çalıştığı belirtildi.

        Sürücü S.T. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

