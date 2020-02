Denizli Kayak Merkezi Türkiye’nin dört bir tarafından kayak sporcularını ağırlıyor Denizli’de kayak sporuna ilgi giderek artıyor Denizli’de 2020 yılında 400 kişiye ücretsiz kayak kursu verildi Başkan Zolan: “Denizlimiz kış sporlarında da şampiyonlar çıkartacak”

Denizli Büyükşehir Belediyesinin kentin kış turizminde de söz sahibi olması için hayata geçirdiği Kayak Merkezi ile kayak sporuna ilgiyi artırdı. Bu sezon 25 lisanslı sporcusu ile kayak takımı kuran Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında 400 kişiye ücretsiz kayak kursu verdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği en önemli projelerden biri olan Denizli Kayak Merkezi, ziyaretçi sayısı ile rekorlar kırıyor. Kayak sporuna olan ilgi her geçen gün artırıyor. Kar kalitesi ile kış sporları için en çok tercih edilen mekanlardan biri olan Denizli Kayak Merkezi, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen amatör ve profesyonel kayak sporcularını ağırlarken, kayak sporunu da giderek yaygınlaştırdı. Kayak sporuna olan ilginin artması ile Denizli Büyükşehir Belediyesi 2016 yılından başlayarak ücretsiz kayak kursu vermeye başladı. Yeni sezonda, 07 Ocak 2020'den bugüne kadar 400 kişiye kayak kursu verildi. Kurslar haftada 3 gün verilirken, sömestr tatilinde öğrenciler 15 gün boyunca kurslara katıldı.

2019 yılında Denizli Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz kurslarına katılarak başarı sağlayan 25 lisanslı sporcu ile Denizli Büyükşehir Belediyespor Kayak Takımı kuruldu. Her geçen gün tecrübe kazanan Kayak Takımı 7 lisanslı sporcusu ile 67 Ocak 2020 tarihlerinde Kayseri'de düzenlenen Alp Disiplini Eleme Yarışları'nda mücadele etti.



“Denizlimiz kış sporlarında da şampiyonlar çıkartacak”

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 7'den 70'e herkesin spor yapması için birçok spor dalında ücretsiz kurs verdi. Denizli Kayak Merkezi ile birlikte kış sporlarına olan ilginin her geçen gün arttığını ve bu kapsamda 2016 yılından itibaren ücretsiz kayak kursları verdiklerini belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Dünya standartlarında pist ve tesisleriyle hizmet veren Denizli Kayak Merkezimiz her gün ülkemizin 4 bir tarafından gelen amatör ve profesyonel kayakçıları ağırlıyor. Kış turizminin gözdesi olan Kayak Merkezi kayak sporunun da gelişmesini sağladı. İnşallah Denizlimiz kış sporlarında da şampiyonlar çıkartacaktır" dedi.

