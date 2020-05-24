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Sokağa çıkma kısıtlamasında alkollü şahsın üst geçitte intihar girişimi Motosikleti trafikten men edilen şahıs intihar için üst geçide çıktı Şahsı çıktığı üst geçitten 10’a yakın polis ekibi güçlükle ikna edip aşağı indirdi

İHA

Sokağa çıkma kısıtlamasında alkollü şahsın üst geçitte intihar girişimi Motosikleti trafikten men edilen şahıs intihar için üst geçide çıktı Şahsı çıktığı üst geçitten 10’a yakın polis ekibi güçlükle ikna edip aşağı indirdi

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü Denizli’de geçtiğimiz ay ehliyetsiz ve plakasız kullandığı için trafikten men edilen motosikletinin geri verilmesini isteyen alkollü şahıs çıktığı üst geçitten intihar girişiminde bulundu. Şahsı olay yerine gelen 10’a yakın polis ekibi güçlükle ikna edip çıktığı yerden indirdi.
Olay, Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesinde meydana geldi. Bölgede devriye gezen polis ekipleri Deliktaş Üst Geçidi’nde bir şahsın korkuluklara çıkarak aşağı doğru sallandığını gördü. Bunun üzerine şahsın yanına giden ekipler ismi M.O., olan şahısla konuşmaya başladı. M.O., polislere geçtiğimiz ay ehliyetsiz ve plakasız kullandığı motosikletinin trafikten men edildiğini ve eğer motosikleti geri verilmezse aşağı atlayacağını söyledi. Şahsın atlama ihtimaline karşı olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Şahsı 10’a yakın polis ekibi yaklaşık yarım saatin sonunda ikna edip intihardan vazgeçirdi ve aşağı indirdi. Şahıs bölgeye çağrılan ambulansta yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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