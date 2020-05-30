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Denizli'deki termik santral projesi durduruldu

DHA

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Denizli'nin Tavas ilçesi Avdan Mahallesi'nde kurulması planlanan termik santralin yapım projesinin, ÇED raporu doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından durdurulduğunu açıkladı. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Denizli AK Parti İl Başkanlığı'nda değerlendirme toplantısı düzenledi. Özkan başkanlığındaki toplantıya; AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan ve AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz katıldı. AK Parti Grup...

Denizli'deki termik santral projesi durduruldu

<br>Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Denizli'nin Tavas ilçesi Avdan Mahallesi'nde kurulması planlanan termik santralin yapım projesinin, ÇED raporu doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından durdurulduğunu açıkladı.<br>AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Denizli AK Parti İl Başkanlığı'nda değerlendirme toplantısı düzenledi. Özkan başkanlığındaki toplantıya; AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan ve AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz katıldı.<br>AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye kararlarını erkenden hayata geçirerek, koronavirüsle mücadelede büyük bir başarı sağladığını belirtti. Bu başarının arka planında 18 yıllık AK Parti iktidarının sağlık alt yapısında attığı adımların önemli bir rolü olduğunu ifade eden Özkan, "'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla sağlık alanında büyük yatırımlara imza attık. 1526 yeni hastaneyi hayata geçirdik. 4 bine yakın tedavi merkezi 240 bini bulan yatak kapasitesi ve 1 milyon 100 bin sağlık çalışanımızla salgınla mücadelede başarıyı elde ettik" dedi.<br>'EKONOMİK AÇIDAN HASARI MİNİMİZE ETMEYİ BAŞARDIK'<br>Koronavirüsün sadece sağlık anlamında bir risk ortaya koymadığını belirten Özkan, "Salgın aynı zamanda ekonomik alanda da dünyanın başına çok büyük dertler açtı. Dünyadaki ekonomi çevrelerinin tespitlerine göre, 2020'de dünya ekonomisi yüzde 2.2'lik bir daralmayla karşı karşıya kalacak. Bunun dünya ekonomisine maliyeti 4.4 trilyon dolar olması bekleniyor. Türkiye'nin salgınla mücadelede ortaya koyduğu bu başarı çerçevesinde, ekonomi çevrelerince Türkiye'de de yaklaşık 40 milyar dolar bir daralma beklentisi var. Salgınla mücadelede hızlı neticeye ulaşmış olmamız, Türkiye'yle ilgili olumsuz beklentilerin minimize olacağının emareleri gözükmektedir. Yılın ilk çeyreğinde salgın öncesinde, Türkiye ekonomisi yüzde 4.6 bir büyüme gerçekleştirdi. Salgınla mücadeledeki gücümüz, devlet millet dayanışması sayesinde, ikinci çeyrekteki olası bir daralmada, dünyadaki en küçük daralma olacağı, ekonomik göstergeler itibariyle ikinci çeyrekte de dünyada bir numara olacağımızı ifade etmek isterim. Ülkenin her bir köşesine, her bir vatandaşımıza dokunacak ekonomik destek paketimizle, ekonomik açıdan hasarı minimize etmeyi başardık" diye konuştu.<br>Özkan, koronavirüsle mücadelede verilen desteklerin devam edeceğini vurgulayarak, "Bu sıkıntılar, bu hasarlar ortadan kalkıncaya kadar sanayicimizin, işçimizin, esnafımızın çiftçimizin, dar gelirlimizin sonuna kadar yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.<br>'TERMİK SANTRAL PROJESİ DURDURULDU'<br>AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Tavas ilçesi Avdan Mahallesi'nde yapılmak istenen termik santrale ilişkin de açıklamalarda bulundu. Özkan, bölgede 2016 yılında bir firma tarafından benzer bir talepte bulunulduğunu, Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu dikkate alınarak reddedildiğini hatırlattı. Projenin kamu yatırımı olmadığına dikkat çeken ve termik santralin, ÇED açısından uygun görülmediğini bildiren Özkan, "Bu projeyle ilgili yeniden bir firma talepte bulundu. Avdan bölgesinde talep edilen bu yatırımla ilgili süreç yeniden başladı. Bu bölgenin su havzalarına ve yerleşim alanlarına çok yakın bir mesafede olması, zeytinliklere 3 kilometreden daha yakın olması, sağlık, ulaşım alt yapısı ve tarım arazileri dikkate alındığı zaman, termik santralin yapılabilmesi mümkün değil. Enerji, Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman Bakanlığı ile gerekli görüşmeleri yapmak suretiyle buradaki sıkıntıyı dile getirdik. Yaptığımız çalışmalar çerçevesinde Avdan bölgesindeki termik santral yapım projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından durdurulmuştur. Biz gençlerimize bırakacağımız bu zenginlikleri, bu cennet vatanımızı koruyarak bugünlere geldik. Bundan sonra da bundan ödün vermemiz mümkün değildir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT <br>2020-05-30 14:56:22<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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