65 yaşındaki adam arkadaşını ağır yaraladı

Denizli’de 65 yaşındaki bir adam, beraber alkol aldığı arkadaşını ekmek bıçağı ile ağır yaraladı. Olay yerinden kaçan şahıs kısa sürede yakalandı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Ankara Bulvarı üzerinde bir apartman dairesinde meydana geldi. İddialara göre Salim K. (61), kendi evinde Arkadaşı H.H.K. (65) ile alkol almaya başladı. Alkolün etkisiyle iki arkadaş arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. H.H.K., eline aldığı ekmek bıçağı ile arkadaşını öldüresiye darbelerle yaraladı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Salim K. kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde ameliyata alındı. yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Arkadaşını ağır yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan H.H.K. ise kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin başlattığı inceleme devam ediyor.

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