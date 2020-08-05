Kardeş Kulüpler bir araya geldi Siirt İl Özel İdaresispor Başkanın’dan Denizlispor’a ziyaret

Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Siirt İl Özel İdaresispor Kulüp Başkanı Hıfzullah Canpolat kardeş takım olan Denizlispor Kulübü’ne ilk buluşmayı gerçekleştirdi .

Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Siirt İl Özel İdaresispor Kulüp Başkanı Hıfzullah Canpolat, Denizlispor Haluk Ulusoy Tesislerini ziyaret etti. Kulüp Başkanı Ali Çetin ve yönetim kurulu ile bir araya gelen Vali Atik ve Başkan Canpolat, yeni sezon öncesi çalışmalar hakkında bilgi aldı. Siirt İl Özel İdaresispor ile kardeş kulüp protokolünün imzalanmasının ardından ilk ziyaretin gerçekleşmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirten kulüp Başkanı Ali Çetin, “Sayın valimizin girişimleriyle başlayan kardeşliğimiz artarak devam ediyor. Sayın valimizle birlikte kulübümüzü ziyaret eden kardeş kulübümüzün başkanı sayın Hıfzullah Canpolat’ı misafir etmekten büyük mutluluk duyduk. Bu sezon TFF 3.Ligde mücadele edecek olan Siirt İl Özel İdaresispor’a başarılar diliyoruz” dedi.

Geride kalan sezonda TFF 3.Lige yükselme başarısı gösteren ve onursal başkanlığını Denizli Valisi Ali Fuat Atik’in yaptığı Siirt İl Özel İdaresispor ve Yukatel Denizlispor, bir süre önce iki ilin valisi ve iki kulüp başkanının imza koyduğu protokolle kardeş kulüp olmuştu.

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