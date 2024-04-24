Denizlispor'da Emre ameliyat oldu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 29 puanla sondan ikinci sırada kalarak bitime 2 hafta kala tarihinde ilk kez 3'üncü Lig'e düşmenin üzüntüsünü yaşayan Denizlispor'da sakatlanan Emre Furtuna ameliyat oldu. Pazar günü takımının küme düşmesinin kesinleştiği İskenderunspor deplasmanında sakatlık yaşayan 20 yaşındaki genç futbolcu sol kolundan operasyon geçirdi. Denizlispor, sezonu kapatan Emre için, "Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda aramıza dönmesini bekliyoruz" mesajını yayınladı.

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