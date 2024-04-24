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        Denizlispor'da Emre ameliyat oldu

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 29 puanla sondan ikinci sırada kalarak bitime 2 hafta kala tarihinde ilk kez 3'üncü Lig'e düşmenin üzüntüsünü yaşayan Denizlispor'da sakatlanan Emre Furtuna ameliyat oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 12:25 Güncelleme: 24.04.2024 - 12:30
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        Denizlispor'da Emre ameliyat oldu
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 29 puanla sondan ikinci sırada kalarak bitime 2 hafta kala tarihinde ilk kez 3'üncü Lig'e düşmenin üzüntüsünü yaşayan Denizlispor'da sakatlanan Emre Furtuna ameliyat oldu. Pazar günü takımının küme düşmesinin kesinleştiği İskenderunspor deplasmanında sakatlık yaşayan 20 yaşındaki genç futbolcu sol kolundan operasyon geçirdi. Denizlispor, sezonu kapatan Emre için, "Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda aramıza dönmesini bekliyoruz" mesajını yayınladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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