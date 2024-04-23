Denizli'de bir okulda velilerin oluşturduğu bando gösteri sundu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir ilkokulda velilerin kurduğu bando takımı, öğrencilere gösteri sundu.

Pelitlibağ Mahallesi'ndeki Hacı İbrahim Demireren Cumhuriyet İlkokulu 1-G sınıfı öğrencilerinin velileri, kutlamalara hazırlık için öğretmen Halil İbrahim Yılmaz'dan trampet, zil ve davulla ritim dersleri aldı.

İki haftalık eğitimin ardından bugün üniformalarını giyen bando ekibindeki veliler, seslendirdikleri marşlarla kortej yürüyüşü yaptı, okul bahçesindeki gösterilere katıldı.

Çıldı, "İlkokul yıllarında abilerimiz çalardı, ihtişamlı sesten etkilenirdim. Bir bando ekibiyle davul çalacağımı hiç düşünmezdim. İş telaşı içinde izin alarak geldik, çalıştık, hazırlandık. Çok güzel duygular oluştu. Hepimiz çok duygulandık. Bu 23 Nisan'da eskiden yaşadığımız duyguları yad etmiş olduk." dedi.

Trampet çalan velilerden Emine Atmaca da 18 yıl önce öğrencilik yıllarında da trampet çaldığını belirterek, "Çok mutluyuz, gururluyuz. Bu üniformayı giymekten ve böyle bir ekipte yer almaktan gurur duyuyorum. Geçmişte de trampet çalmıştım anılarımı yad etmiş oldum, geçmişe döndüm. Böyle bir bayramı bize armağan ettiği için Atatürk'e çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.