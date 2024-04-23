Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de bir okulda velilerin oluşturduğu bando gösteri sundu

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir ilkokulda velilerin kurduğu bando takımı, öğrencilere gösteri sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 13:26 Güncelleme: 23.04.2024 - 13:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de bir okulda velilerin oluşturduğu bando gösteri sundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir ilkokulda velilerin kurduğu bando takımı, öğrencilere gösteri sundu.

        Pelitlibağ Mahallesi'ndeki Hacı İbrahim Demireren Cumhuriyet İlkokulu 1-G sınıfı öğrencilerinin velileri, kutlamalara hazırlık için öğretmen Halil İbrahim Yılmaz'dan trampet, zil ve davulla ritim dersleri aldı.

        İki haftalık eğitimin ardından bugün üniformalarını giyen bando ekibindeki veliler, seslendirdikleri marşlarla kortej yürüyüşü yaptı, okul bahçesindeki gösterilere katıldı.

        Marşları seslendiren bandoya, öğrenciler, öğretmenler ve töreni takip eden vatandaşlar da alkışlarla destek oldu.

        Bando ekibinde davul çalan velilerden Mehmet Ali Çıldı, 23 Nisan coşkusunu çocuklarıyla yaşayabilmek adına güzel bir etkinliğe imza attıklarını söyledi.

        Çıldı, "İlkokul yıllarında abilerimiz çalardı, ihtişamlı sesten etkilenirdim. Bir bando ekibiyle davul çalacağımı hiç düşünmezdim. İş telaşı içinde izin alarak geldik, çalıştık, hazırlandık. Çok güzel duygular oluştu. Hepimiz çok duygulandık. Bu 23 Nisan'da eskiden yaşadığımız duyguları yad etmiş olduk." dedi.

        Trampet çalan velilerden Emine Atmaca da 18 yıl önce öğrencilik yıllarında da trampet çaldığını belirterek, "Çok mutluyuz, gururluyuz. Bu üniformayı giymekten ve böyle bir ekipte yer almaktan gurur duyuyorum. Geçmişte de trampet çalmıştım anılarımı yad etmiş oldum, geçmişe döndüm. Böyle bir bayramı bize armağan ettiği için Atatürk'e çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Çocuklarla Atatürk
        Çocuklarla Atatürk
        Eşini keserle dövüp boğmuştu! Caninin cezası belli oldu!
        Eşini keserle dövüp boğmuştu! Caninin cezası belli oldu!
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        2 askeri helikopter çarpıştı: 10 kişi öldü!
        2 askeri helikopter çarpıştı: 10 kişi öldü!
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        10 gün evinde misafir etti... Vahşice öldürüldü!
        10 gün evinde misafir etti... Vahşice öldürüldü!
        Üzeri sıva ile kapatılmış! Tokat'taki depremler ortaya çıkardı
        Üzeri sıva ile kapatılmış! Tokat'taki depremler ortaya çıkardı
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        Bakan Şimşek: Yatırımcılar Türkiye'ye büyük ilgi gösterdi
        Bakan Şimşek: Yatırımcılar Türkiye'ye büyük ilgi gösterdi
        İzin ücretinde vergi ve prim hesabı
        İzin ücretinde vergi ve prim hesabı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı

        Benzer Haberler

        Merkezefendi'den mutlusu yok
        Merkezefendi'den mutlusu yok
        Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü metrelerce havaya savruldu
        Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü metrelerce havaya savruldu
        Denizli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Denizli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Denizli'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Denizli'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Merkezefendi Belediyesi Basket - Çağdaş Bodrum Spor: 83-68
        Merkezefendi Belediyesi Basket - Çağdaş Bodrum Spor: 83-68