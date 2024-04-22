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        Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü metrelerce havaya savruldu

        DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, ara yoldan caddeye kontrolsüz çıkan motosiklete otomobil çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 14:48 Güncelleme: 22.04.2024 - 14:50
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        Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü metrelerce havaya savruldu
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        DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, ara yoldan caddeye kontrolsüz çıkan motosiklete otomobil çarptı. Motosiklet sürücüsünün metrelerce havaya savrulduğu kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 10.00 sıralarında Bozburun Mahallesi Bozburun Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet C. yönetimindeki 20 ANB 430 plakalı otomobil, ara sokaktan kontrolüz çıkan Hüseyin İ.'nin kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Hüseyin İ. ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin İ.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

        Ayrıca, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde otomobilin motosiklete çarptığı ve sürücüsünün metrelerce havaya savrulduğu görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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