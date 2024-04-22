Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü metrelerce havaya savruldu

Ayrıca, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde otomobilin motosiklete çarptığı ve sürücüsünün metrelerce havaya savrulduğu görüldü.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Bozburun Mahallesi Bozburun Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet C. yönetimindeki 20 ANB 430 plakalı otomobil, ara sokaktan kontrolüz çıkan Hüseyin İ.'nin kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Hüseyin İ. ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin İ.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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