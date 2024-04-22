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        Denizli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 11:34 Güncelleme: 22.04.2024 - 11:34
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        Denizli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Sümer Mahallesi'nde A.C. idaresindeki 20 ANB 430 plakalı otomobil ile H.İ. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü H.İ, bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, motosikletin otomobile çarpışmasının ardından sürücü H.İ'nin havaya savrularak düştüğü anlar yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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