Denizli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Sümer Mahallesi'nde A.C. idaresindeki 20 ANB 430 plakalı otomobil ile H.İ. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü H.İ, bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, motosikletin otomobile çarpışmasının ardından sürücü H.İ'nin havaya savrularak düştüğü anlar yer alıyor.
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