Denizli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Sümer Mahallesi'nde A.C. idaresindeki 20 ANB 430 plakalı otomobil ile H.İ. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.

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