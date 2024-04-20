Denizli'de kumandalı teraziyle zeytinyağı üreticilerini dolandırdığı öne sürülen 4 zanlı yakalandı
DENİZLİ-Denizli'nin Babadağ ilçesinde, uzaktan kumandalı teraziyle zeytinyağı üreticilerini dolandırdığı öne sürülen 4 şüpheli, gözaltına alındı.
Bekirler ve Kelleci mahallelerinde zeytinyağı üreten 3 çiftçi, yaklaşık 125 bin lira dolandırıldığını öne sürerek jandarmaya başvurdu.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, hileli teraziyle alacakları zeytinyağının ağırlığını düşük gösterdikleri öne sürülen T.K, S.A, Ç.Ş. ve F.A'yı Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde gözaltına aldı.
Operasyonda şüphelilerin adreslerinde uzaktan kumandayla kontrol edilebilen terazi ile 160 kilogram zeytinyağı ele geçirildi.
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