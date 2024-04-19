Köpekçi Nuri Efe heykeli yandı; 14 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

Polis ekipleri çevredeki güvenlik kamerasının kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, heykeli ateşe verdiği şüphesi üzerine A.D. adlı çocuğu gözaltına aldı. A.D.'nin ifadesinde, heykelin bulunduğu parkta yaktığı ateşin heykele sıçradığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. A.D. serbest bırakılırken, ailesinin heykelin masraflarını üstlendiği öğrenildi.

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