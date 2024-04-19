Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Köpekçi Nuri Efe heykeli yandı; 14 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

        DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, Milli Mücadele döneminin kahramanlarından 'Köpekçi Nuri Efe' anısına yaptırılan polyester karışımlı heykel, çıkan yangında büyük zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 17:41 Güncelleme: 19.04.2024 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Köpekçi Nuri Efe heykeli yandı; 14 yaşındaki çocuk gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, Milli Mücadele döneminin kahramanlarından 'Köpekçi Nuri Efe' anısına yaptırılan polyester karışımlı heykel, çıkan yangında büyük zarar gördü. Kundaklama şüphesi üzerine polis, A.D.'yi (14) gözaltına aldı.

        Tavas ilçe girişindeki Köpekçi Nuri Efe Parkı'nda 16 Nisan saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Tavas Belediyesi tarafından 2018 yılında Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe'yi temsilen yaptırılan, kaidesiyle birlikte 6,5 metre boyundaki polyester karışımlı heykel, yangında büyük zarar gördü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürdü.

        Polis ekipleri çevredeki güvenlik kamerasının kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, heykeli ateşe verdiği şüphesi üzerine A.D. adlı çocuğu gözaltına aldı. A.D.'nin ifadesinde, heykelin bulunduğu parkta yaktığı ateşin heykele sıçradığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. A.D. serbest bırakılırken, ailesinin heykelin masraflarını üstlendiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Koca duyurdu: MHRS'de yeni kurallar
        Bakan Koca duyurdu: MHRS'de yeni kurallar
        Karısını SMS ile tuzak kurup öldürdü!
        Karısını SMS ile tuzak kurup öldürdü!
        Turistik Diyarbakır Ekspresi ilk seferine uğurlandı
        Turistik Diyarbakır Ekspresi ilk seferine uğurlandı
        Meteoroloji saat verdi! 45 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji saat verdi! 45 kent için "sarı" alarm!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Galatasaray'da imza şov!
        Galatasaray'da imza şov!
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası
        Beşiktaş'ın Ankaragücü 11'i
        Beşiktaş'ın Ankaragücü 11'i
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Gözü kulağı transfere kapalı!
        Gözü kulağı transfere kapalı!
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        Esnediğimizde neden gözümüz yaşarır?
        Esnediğimizde neden gözümüz yaşarır?
        Yunan basınından flaş benzetme
        Yunan basınından flaş benzetme
        Eşinden açıklama
        Eşinden açıklama
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu

        Benzer Haberler

        Denizli'de 950 gram doğan bebek 75 gün sonra anne kucağıyla tanıştı
        Denizli'de 950 gram doğan bebek 75 gün sonra anne kucağıyla tanıştı
        Denizlispor'da Bekir sezonu kapattı
        Denizlispor'da Bekir sezonu kapattı
        Merkezefendi garanti, Çağdaş Bodrum umut peşinde
        Merkezefendi garanti, Çağdaş Bodrum umut peşinde
        Denizli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Denizli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Denizli'deki heykel yangınıyla ilgili 1 çocuk gözaltına alındı
        Denizli'deki heykel yangınıyla ilgili 1 çocuk gözaltına alındı
        Denizli'de "Halk Oyunları Gençler Bölge Şampiyonası" yapıldı
        Denizli'de "Halk Oyunları Gençler Bölge Şampiyonası" yapıldı