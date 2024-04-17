Denizli'de "Halk Oyunları Gençler Bölge Şampiyonası" yapıldı

Düzenlemesiz kategoride ise Aydın Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi ikinci, Denizli Kale Mustafa Şipar Anadolu Lisesi üçüncü oldu.​​​​​​​

İki ayrı kategoride gerçekleşen şampiyonada Denizli 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi her düzenlemeli ve düzenlemesiz kategoride birinciliğe ulaştı.

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