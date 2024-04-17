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        Denizli'de "Halk Oyunları Gençler Bölge Şampiyonası" yapıldı

        Denizli'deki "Halk Oyunları Gençler Bölge Şampiyonası" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 19:00 Güncelleme: 17.04.2024 - 19:00
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        Denizli'de "Halk Oyunları Gençler Bölge Şampiyonası" yapıldı
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        Denizli'deki "Halk Oyunları Gençler Bölge Şampiyonası" sona erdi.

        Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda 8 ilden 14 takımın katılımıyla gerçekleşen organizasyonda dereceye giren ekipler Türkiye Şampiyonası'nda yer almaya hak kazandı.

        İki ayrı kategoride gerçekleşen şampiyonada Denizli 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi her düzenlemeli ve düzenlemesiz kategoride birinciliğe ulaştı.

        Düzenlemeli kategoride ikinciliği Kütahya Altıntaş İstanbul Ticaret Odası Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi elde etti.

        Düzenlemesiz kategoride ise Aydın Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi ikinci, Denizli Kale Mustafa Şipar Anadolu Lisesi üçüncü oldu.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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