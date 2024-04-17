Denizli'de "Halk Oyunları Gençler Bölge Şampiyonası" yapıldı
Denizli'deki "Halk Oyunları Gençler Bölge Şampiyonası" sona erdi.
Denizli'deki "Halk Oyunları Gençler Bölge Şampiyonası" sona erdi.
Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda 8 ilden 14 takımın katılımıyla gerçekleşen organizasyonda dereceye giren ekipler Türkiye Şampiyonası'nda yer almaya hak kazandı.
İki ayrı kategoride gerçekleşen şampiyonada Denizli 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi her düzenlemeli ve düzenlemesiz kategoride birinciliğe ulaştı.
Düzenlemeli kategoride ikinciliği Kütahya Altıntaş İstanbul Ticaret Odası Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi elde etti.
Düzenlemesiz kategoride ise Aydın Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi ikinci, Denizli Kale Mustafa Şipar Anadolu Lisesi üçüncü oldu.
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