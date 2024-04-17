Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Pamukkale, bir günlük ziyaretçi sayısıyla tüm zamanların rekorunu kırdı

        DENİZLİ'deki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan 'beyaz cennet' Pamukkale'yi Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde 18 bin 500 kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 13:59 Güncelleme: 17.04.2024 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pamukkale, bir günlük ziyaretçi sayısıyla tüm zamanların rekorunu kırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DENİZLİ'deki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan 'beyaz cennet' Pamukkale'yi Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde 18 bin 500 kişi ziyaret etti. Bu rakamla, Pamukkale'nin 1 günlük ziyaretçi rekorunun kırıldığı belirtildi. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale Hierapolis Ören Yeri'nin ışıklandırılması ve gece müzeciliğine açılmasıyla bu rakamın daha da artacağını söyledi.

        Beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale, 4 mevsim boyunca dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerini ağırlıyor. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden 'beyaz cennet' Pamukkale, tarihi dokusu, termal suları ve güzelliğiyle turistlerin beğenisini kazanıyor. Hierapolis Antik Kenti'nin de gezilebildiği Pamukkale'de balon ve paraşüt uçuşları da turistlere eğlenceli vakit geçirme olanağı sunuyor. Pamukkale'yi çoğunlukla Uzak Doğu ve Güney Amerika'daki ülkelerden gelen turistler ziyaret ediyor. 2022 yılında 1 milyon 850 bin ziyaretçiyi ağırlayan Pamukkale'yi 2023 yılında 2 milyon 200 bin kişi ziyaret etti.

        GÜNLÜK ZİYARETÇİ SAYISIYLA TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

        Pamukkale'yi Ramazan Bayramı'nda bir günde 18 bin 500 kişi ziyaret etti. En son 2019'da bir günde 16 bin 500 kişinin ziyaret ettiği Pamukkale'nin böylelikle bayramda bir gündeki ziyaretçi sayısıyla tüm zamanların günlük giriş rekorunu da kırdığı belirtildi.

        DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale Hierapolis Ören Yeri'nin Ramazan Bayramı tatilinde kapılardaki yoğunluk nedeniyle ziyaret edemeyenlerin de olduğunu söyleyerek, “Pamukkale Ramazan Bayramı'nda bir günde ziyaret edilen rakam ile kendi rekorunu kırdı. En son 2019 yılının Ağustos ayında yine bir bayram günü 16 bin 500 kişi ziyaret etti. Bu yıl bayramın ikinci günü tam olarak 18 bin 500 kişi ziyaret ederek kendi rekorunu kırdı. Bundan sonraki dönemlerde de Pamukkale giriş rekorları kırmaya devam edecek. Özellikle başlayan gece müzeciliğinin büyük katkısı olacağını düşünüyoruz. Bu yıl 3 milyon ziyaretçi bekliyoruz. Geçen yıl 2 milyon 200 bindi. Bu yıl da 3 milyon rakamını aşarak yine yıllık ziyaretçi rekorunu aşacaktır. Bu bayramda kapılardaki yoğunluk nedeniyle giremeyerek dönenler bile oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de ücretli ziyaret edilen ören yerleri arasında Pamukkale Hierapolis Ören Yeri birinci sıradadır” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez"
        "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez"
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!
        Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!
        İşte Metin Akpınar'ın yasak aşkı
        İşte Metin Akpınar'ın yasak aşkı
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Kayıp kale bulundu!
        Kayıp kale bulundu!
        9 kişi ölmüştü! İşte kavganın baş şüphelisinin ifadesi!
        9 kişi ölmüştü! İşte kavganın baş şüphelisinin ifadesi!
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        TFF'de seçim kaosu!
        TFF'de seçim kaosu!
        El altından kullananı çok!
        El altından kullananı çok!
        Yılmaz: Kamuda tasarruf öncelikli bir konu
        Yılmaz: Kamuda tasarruf öncelikli bir konu
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"

        Benzer Haberler

        Denizli'de Milli Mücadele kahramanının heykeli yandı
        Denizli'de Milli Mücadele kahramanının heykeli yandı
        Denizlispor'da yine boykot şoku
        Denizlispor'da yine boykot şoku
        Merkezefendi'de Badzim üzüntüsü
        Merkezefendi'de Badzim üzüntüsü
        Pamukkale'de bıçaklı saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirdi
        Pamukkale'de bıçaklı saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirdi
        Denizli'de su kuyusu çalışması sırasında göçük altında kalan kişi öldü
        Denizli'de su kuyusu çalışması sırasında göçük altında kalan kişi öldü
        Denizlispor son anda yıkıldı
        Denizlispor son anda yıkıldı