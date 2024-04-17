Pamukkale, bir günlük ziyaretçi sayısıyla tüm zamanların rekorunu kırdı
DENİZLİ'deki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan 'beyaz cennet' Pamukkale'yi Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde 18 bin 500 kişi ziyaret etti.
DENİZLİ'deki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan 'beyaz cennet' Pamukkale'yi Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde 18 bin 500 kişi ziyaret etti. Bu rakamla, Pamukkale'nin 1 günlük ziyaretçi rekorunun kırıldığı belirtildi. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale Hierapolis Ören Yeri'nin ışıklandırılması ve gece müzeciliğine açılmasıyla bu rakamın daha da artacağını söyledi.
Beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale, 4 mevsim boyunca dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerini ağırlıyor. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden 'beyaz cennet' Pamukkale, tarihi dokusu, termal suları ve güzelliğiyle turistlerin beğenisini kazanıyor. Hierapolis Antik Kenti'nin de gezilebildiği Pamukkale'de balon ve paraşüt uçuşları da turistlere eğlenceli vakit geçirme olanağı sunuyor. Pamukkale'yi çoğunlukla Uzak Doğu ve Güney Amerika'daki ülkelerden gelen turistler ziyaret ediyor. 2022 yılında 1 milyon 850 bin ziyaretçiyi ağırlayan Pamukkale'yi 2023 yılında 2 milyon 200 bin kişi ziyaret etti.
GÜNLÜK ZİYARETÇİ SAYISIYLA TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI
Pamukkale'yi Ramazan Bayramı'nda bir günde 18 bin 500 kişi ziyaret etti. En son 2019'da bir günde 16 bin 500 kişinin ziyaret ettiği Pamukkale'nin böylelikle bayramda bir gündeki ziyaretçi sayısıyla tüm zamanların günlük giriş rekorunu da kırdığı belirtildi.
DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale Hierapolis Ören Yeri'nin Ramazan Bayramı tatilinde kapılardaki yoğunluk nedeniyle ziyaret edemeyenlerin de olduğunu söyleyerek, “Pamukkale Ramazan Bayramı'nda bir günde ziyaret edilen rakam ile kendi rekorunu kırdı. En son 2019 yılının Ağustos ayında yine bir bayram günü 16 bin 500 kişi ziyaret etti. Bu yıl bayramın ikinci günü tam olarak 18 bin 500 kişi ziyaret ederek kendi rekorunu kırdı. Bundan sonraki dönemlerde de Pamukkale giriş rekorları kırmaya devam edecek. Özellikle başlayan gece müzeciliğinin büyük katkısı olacağını düşünüyoruz. Bu yıl 3 milyon ziyaretçi bekliyoruz. Geçen yıl 2 milyon 200 bindi. Bu yıl da 3 milyon rakamını aşarak yine yıllık ziyaretçi rekorunu aşacaktır. Bu bayramda kapılardaki yoğunluk nedeniyle giremeyerek dönenler bile oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de ücretli ziyaret edilen ören yerleri arasında Pamukkale Hierapolis Ören Yeri birinci sıradadır” dedi.
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