Pamukkale, bir günlük ziyaretçi sayısıyla tüm zamanların rekorunu kırdı

DENİZLİ'deki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan 'beyaz cennet' Pamukkale'yi Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde 18 bin 500 kişi ziyaret etti. Bu rakamla, Pamukkale'nin 1 günlük ziyaretçi rekorunun kırıldığı belirtildi. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale Hierapolis Ören Yeri'nin ışıklandırılması ve gece müzeciliğine açılmasıyla bu rakamın daha da artacağını söyledi.

Beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale, 4 mevsim boyunca dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerini ağırlıyor. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden 'beyaz cennet' Pamukkale, tarihi dokusu, termal suları ve güzelliğiyle turistlerin beğenisini kazanıyor. Hierapolis Antik Kenti'nin de gezilebildiği Pamukkale'de balon ve paraşüt uçuşları da turistlere eğlenceli vakit geçirme olanağı sunuyor. Pamukkale'yi çoğunlukla Uzak Doğu ve Güney Amerika'daki ülkelerden gelen turistler ziyaret ediyor. 2022 yılında 1 milyon 850 bin ziyaretçiyi ağırlayan Pamukkale'yi 2023 yılında 2 milyon 200 bin kişi ziyaret etti.