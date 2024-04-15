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        Denizli'de su kuyusu çalışması sırasında göçük altında kalan kişi öldü

        Denizli'nin Kale ilçesinde göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 19:28 Güncelleme: 15.04.2024 - 19:28
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        Denizli'de su kuyusu çalışması sırasında göçük altında kalan kişi öldü
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        Denizli'nin Kale ilçesinde göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Karayayla Mahallesi Yarankuyu mevkisinde su kuyusu çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı çalışmayla göçük altından çıkartılan Yaşar Yarankuyu (50), yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Yarankuyu'nun cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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