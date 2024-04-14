Denizlispor - 68 Aksaray Belediyespor: 2-2

STAT:Denizli Atatürk

HAKEMLER: Adem Cinek, Mehmet Şenkaya, Volkan Kaan Topal

DENİZLİSPOR: Abdülkadir - Emirhan, Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Muhammet Özkal, Oktay (Dk. 76 Muhammet Eren), Mustafa (Dk. 76 Mehmet Eren), Ramazan, Alihan (Dk. 80 Oğuzhan), Mehmet Ali (Dk. 80 Deniz), Emre Furtuna (Dk. 71 Alaattin)

68 AKSARAY BELEDİYESPOR: Tunahan - Yasin, Abdussamed (Dk. 78 Süleyman), Fatih, Atamer, Ali Kuçik, Oğuzhan (Dk. 46 Hakan), Cengiz (Dk. 15 Efe) (Dk. 46 Emrah), Ercan, Osman, Şener (Dk. 15 Halil İbrahim)

GOLLER: Dk. 6 Emre Sağlık, Dk. 25 (P) Gökhan Süzen (Denizlispor)- Dk. 4 Cengiz, Dk. 90+2 Yasin (Aksaray Bld)

SARI KARTLAR: Oktay, Ramazan, Oğuzhan, Mehmet Eren (Denizlispor), Ali Kuçik, Halil İbrahim, Abdussamed, Hakan (Aksaray Bld)

KIRMIZI KART: Dk. 90+3 Fatih (Aksaray Bld)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma savaşı veren Denizlispor, evinde 69 Aksaray Belediyespor önünde galibiyeti uzatmada kaçırdı ve bitime 3 maç kala kurtuluş umutlarını çok azalttı: 2-2. Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekibin henüz 4'üncü dakikada Cengiz'le bulduğu gole Denizli 6'ncı dakikada Emre Sağlık ve 25'inci dakikada penaltıdan Gökhan Süzen ile yanıt verdi. Yeşil-siyahlı ekip hayati öneme sahip galibiyete çok yaklaşmışken 90+2'nci dakikada Aksaray'dan Yasin skoru belirledi. Konuk takımdan Fatih ise 90+3'te kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu skorla büyük fırsat tepen Denizlispor 29 puanla son 3 hafta öncesi kurtuluş barajının 5 puan gerisinde kaldı.