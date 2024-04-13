Denizlispor son kozlarını oynuyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 3 maçtır galip gelemeyerek bitime 4 hafta kala kurtuluş umutlarını iyice azaltan düşme hattındaki Denizlispor yarın 68 Aksaray Belediyespor karşısında son kozlarından birini oynayacak. Denizli Atatürk Stadı'ndaki maç saat 15.00'te start alacak. Tarihi borç yükü ve transfer yasağı yüzünden takviye edemediği kadrosuyla geçen sezon 1'inci Lig'den düşen, bu sezon da ilk kez 3'üncü Lig'e düşmeye çok yaklaşan Denizlispor 32 maçta 28 puan toplayabildi. Yeşil-siyahlı ekibin kurtuluş hattıyla arasında 5 puanlık fark bulunuyor. Havlu atma aşamasına gelen kulüpte hafta içinde alacaklarını tahsil edemeyen birçok as futbolcu noter kanalıyla yönetime ihtar çekti.