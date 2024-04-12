Merkezefendi eski oyuncusu German'la anlaştı

Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Merkezefendi Belediyesi Basket, eski oyuncusu Eugene German'ı kadrosuna kattı. Daha önce 2021-22 sezonunda Denizli ekibinde forma giyen Eugene German sezonu 23.8 sayı ortalamasıyla tamamlamıştı. Son 2 sezonu Çin'de geçiren German, Qingdao Eagles ve Fujian Sturgeons kulüplerinde oynadı. Ligin bitimine 4 hafta kala Merkezefendi'ye dönen 26 yaşındaki ABD'li oyun kurucu yarın saat 15.30'da deplasmanda oynanacak Büyükçekmece Basketbol maçında forma giyemeyecek. German son 3 müsabakada takımına katkı sağlamaya çalışacak.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.