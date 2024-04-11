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        Pamukkale'yi bayram tatilinin 6 gününde yaklaşık 50 bin ziyaretçi gezdi

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Denizli'deki Pamukkale, Ramazan Bayramı tatilinin 6 gününde 50 bin civarında turisti ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 15:06 Güncelleme: 11.04.2024 - 15:06
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        Pamukkale'yi bayram tatilinin 6 gününde yaklaşık 50 bin ziyaretçi gezdi
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        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Denizli'deki Pamukkale, Ramazan Bayramı tatilinin 6 gününde 50 bin civarında turisti ağırladı.

        Türkiye'nin önemli turistik merkezleri arasında yer alan ve travertenleri, şifalı termal suyu, çevresindeki antik kentlerle dört mevsim turist çeken Pamukkale'de, bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor.

        Pamukkale'yi, tatilin başladığı cumartesi gününden bu yana yaklaşık 50 bin yerli ve yabancı turist gezdi. Giriş kapılarındaki ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle zaman zaman uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

        Ocak-mart döneminde 259 bin 19 kişinin ziyaret ettiği ören yerine gelenler, pamuk beyazlığındaki travertenlerde yürüdü, su dolu havuzlara girme şansı yakaladı.

        Bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen turistler, güzel anılarını ölümsüzleştirdi. Her mevsim 36 derece sıcaklığa sahip antik havuza giren ziyaretçiler bölgedeki Hierapolis Antik Kenti'ni de gezme fırsatı buldu.

        Antalya'dan bayram ziyareti için ailesiyle kente gelen Ali Ağbaba, AA muhabirine, ilk kez geldiği Pamukkale'yi çok beğendiğini söyledi.

        Ağbaba'nın kızı Ecrin Ağbaba ise böyle bir güzelliği yerinde gördüğü için kendini şanslı hissettiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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