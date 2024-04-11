Denizli'de otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Zehra İlkinci hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yaralanan diğer aracın sürücüsü Rukiye Erçıktı ile yanındakiler Mehmet Ali Erçıktı (45), Sıla Erçıktı (15) ve otomobilde bulunan Şerife İlkinci (19) ile Zehra İlkinci (50), sağlık ekiplerince Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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