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        Denizli'de bayramlaşma programı düzenlendi

        Denizli protokolü, bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 08:58 Güncelleme: 10.04.2024 - 08:58
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        Denizli'de bayramlaşma programı düzenlendi
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        Denizli protokolü, bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

        Delikliçınar Yeni Camisinde kılınan namazın ardından cami avlusunda bayramlaşma düzenlendi.

        Bayramlaşmaya Vali Ömer Faruk Coşkun'un yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç da katıldı.

        Vali Coşkun ve beraberindekiler camiden çıkan vatandaşlar ile bayramlaştı. Vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Vali Coşkun daha sonra Denizli Devlet Hastanesi, İl Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Çağrı Merkezi ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışanların bayramını kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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