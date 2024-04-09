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        Otomobil ile motosiklet çarpıştı; 1'i çocuk, 3 ölü

        DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1'i çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 10:53 Güncelleme: 09.04.2024 - 10:55
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        Otomobil ile motosiklet çarpıştı; 1'i çocuk, 3 ölü
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        DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1'i çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Güzelköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Fışkınlı (50) yönetimindeki 20 B 4012 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yusuf Yusmak'ın (18) kullandığı 20 AIA 406 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobil ile motosiklet şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Mehmet Fışkınlı, Yusuf Yusmak ve motosikletin arkasındaki Yavuz Yamuç’un (13) hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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