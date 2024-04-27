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        Küme düşen Denizlispor ve Uşakspor karşı karşıya gelecek

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta küme düşen iki Ege ekibi Denizlispor ve Uşakspor yarın Denizli'de karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 13:00 Güncelleme: 27.04.2024 - 13:00
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        Küme düşen Denizlispor ve Uşakspor karşı karşıya gelecek
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta küme düşen iki Ege ekibi Denizlispor ve Uşakspor yarın Denizli'de karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Erdem Temel görev yapacak. Denizlispor 29 puanla 18'inci sırada yer alırken, 5 puanı bulunan Uşakspor ise sonuncu basamakta.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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