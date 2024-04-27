Küme düşen Denizlispor ve Uşakspor karşı karşıya gelecek

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta küme düşen iki Ege ekibi Denizlispor ve Uşakspor yarın Denizli'de karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Erdem Temel görev yapacak. Denizlispor 29 puanla 18'inci sırada yer alırken, 5 puanı bulunan Uşakspor ise sonuncu basamakta.

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