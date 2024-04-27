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        Denizli'de mucit öğrenciler ödüllendirildi

        Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 6. Genç Mucitler Aranıyor İnovatif Fikirler Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 09:19 Güncelleme: 27.04.2024 - 09:19
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        Denizli'de mucit öğrenciler ödüllendirildi
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        Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 6. Genç Mucitler Aranıyor İnovatif Fikirler Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, yarışmanın öğrencilerin henüz genç yaşlarda inovasyon, teknoloji, sürdürülebilirlik, dijitalleşme, tasarım ve ihracat gibi konularda farkındalık kazanmalarına zemin hazırladığını kaydetti.

        Yarışma için il genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrencilerden 1500'ün üzerinde başvuru alındığını dile getiren Memişoğlu, katılımcılara teşekkür etti.

        İnovatif fikirler ilkokul kategorisinde Hacı Şakir Meliha Nilüfer Öz İlkokulu öğrencisi Eylül Tepekule, ortaokul kategorisinde Nezihe Derya Baltalı Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Elif Öykü Asiltürk, lise kategorisinde DOSTEK Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Kasım Uskutoğlu birincilik elde etti.

        Yarışmanın dijital oyun içerik geliştirme lise kategorisinde DOSTEK Mesleki ve Anadolu Lisesi öğrencisi Hüseyin Konak, ortaokul kategorisinde Hayırseverler Ortaokulu öğrencisi Melek Naz Yumlukaya birinci oldu.

        Dereceye girenlere ödüllerini TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu verdi.

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