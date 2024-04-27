Denizli'de mucit öğrenciler ödüllendirildi

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 6. Genç Mucitler Aranıyor İnovatif Fikirler Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, yarışmanın öğrencilerin henüz genç yaşlarda inovasyon, teknoloji, sürdürülebilirlik, dijitalleşme, tasarım ve ihracat gibi konularda farkındalık kazanmalarına zemin hazırladığını kaydetti.

Yarışma için il genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrencilerden 1500'ün üzerinde başvuru alındığını dile getiren Memişoğlu, katılımcılara teşekkür etti.